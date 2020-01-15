林鄭：疫情考察行程非保密 有新資料會向公眾交代

食衞局副局長徐德義前日率香港代表團前往武漢，了解當地疫情發展，代表團已於昨晚返港，今早會參與專家會議，其後食衞局會向市民交代最新情況。



行政長官林鄭月娥表示，考察活動由國家衞生健康委員會安排，隨行者有來自澳門及台灣的代表，否認特區政府把行程保密。她強調，若政府掌握新資料，就會與本港專家一同審視，然後第一時間向大眾交代。



另外，有本港記者昨到隔離肺炎患者的金銀潭醫院採訪期間被截查，其後被帶入醫院內的派出所。職員檢查全部記者的隨身物品，拍攝眾人的回鄉證及記者證，並要求刪除在醫院範圍內拍攝的影片。食物及衞生局的新聞主任到場了解，眾人被扣查一個半小時後獲釋。



