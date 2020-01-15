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美股中段升104點

2020-01-15 列印
　　美股昨晚早段窄褔上落，杜指中段見二九○○九點，升一百零四點，納指則跌十一點，報九二六二點。港股預託證卷方面，滙豐中段見五十九點八二港元，升零點零七港元，騰訊則報三百九十九點六五港元，跌零點七五港元。
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