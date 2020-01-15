  • 2020年1月15日 星期三
  • 20º
  • 82%
熱門： 煙花電槍消委會強姦武漢肺炎

日報新聞 > 港聞

旅遊專員﻿：﻿﻿海洋公園應自負盈虧﻿

2020-01-15 列印
■黃智祖認為，撥款後公園應有足夠彈性調節發展，自負盈虧。資料圖片
Previous Next

　　海洋公園陷入經營危機，政府建議一次過注資一百零六億四千萬元，建設七大園區，作為救亡。旅遊事務專員黃智祖說，未來公園不應再依靠政府注資，並轉為以自負盈虧形式營運。

　　黃智祖表示，海洋公園就發展計劃作許多調查研究，經獨立財務顧問評估，政府亦發現計劃合理及可行，公園未來應可償還債務。他指，一百零六億資金除了用來解決公園的一時經營困難外，亦助公園投資新景點，長遠累積資金再作新投資。他認為，撥款後公園應有足夠彈性調節發展，自負盈虧。

　　就公園過去幾年連續虧蝕，黃指公園過去幾年缺乏投入新景點，本港周邊地區亦有同類新景點等。海洋公園行政總裁李繩宗亦解釋，近年旅遊模式變化大，市場結構經理轉變，自由行逐漸增加而旅行團數目急速下滑。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd