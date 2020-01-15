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政府倡修訂條例　賦予私隱專員調查檢控權

2020-01-15 列印
　　政府建議修訂私隱條例，針對起底行為，賦予私隱專員法定權力，要求社交平台或網站移除涉及起底的內容，並讓專員進行刑事調查和提出檢控。政府向立法會提交文件，指私隱專員公署自去年六月中發現超過四千七百宗起底個案，已將超過一千四百宗交由警方調查，至去年底共有八人涉起底或網上欺凌被捕。

　　另外，當局亦建議強制資料使用者在指定時限內，向公眾和資料當事人通報資料外洩的事故；規定資料使用者交代保留個人資料的時限。當局亦考慮提高違反法例的罰則，正研究與資料使用者全年營業額掛鈎等。

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