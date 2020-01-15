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教局被批未掌握私校收費

2020-01-15 列印
　　申訴專員公署發表主動調查報告，指教育局在審批私立學校收取不可退還費用時，未能清晰表述一套全面的申請機制、程序和審批準則，反映教育局未全面掌握私校收取有關費用的情況。部份私校收取債券、建校費、提名權費等，金額由數千至數百萬不等，部份可退還予家長。但公署報告指出，指出有關做法與《教育規例》有矛盾，教育局徵詢法律意見後，同意應審批私校收取任何的其他費用。

　　公署建議盡快制訂更全面的申請和審批機制，並盡快向私立學校及相關持分者分佈，又應建立私校收取其他費用的數據庫，以全面掌握相關情況。

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