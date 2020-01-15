  • 2020年1月15日 星期三
  • 20º
  • 82%
熱門： 煙花電槍消委會強姦武漢肺炎

日報新聞 > 港聞

申請《親子王》會籍　資訊優惠無間

2020-01-15 列印
申請《親子王》會籍　資訊優惠無間
申請《親子王》會籍　資訊優惠無間
申請《親子王》會籍　資訊優惠無間
申請《親子王》會籍　資訊優惠無間
Previous Next

　　新一年，又係《親子王》開始招募新會員的時候！二○二○年會員迎新禮品非常豐富，包括Mega Ice溜冰場門票買二送一及新生報堂優惠、OTO 二百蚊現金優惠券。用會員app申請更額外獲得精美扮靚福袋（價值六十三蚊），消費娛樂食買玩都齊全。成為會員後，除可全年免費換領《親子王》周刊，更可全年專享連串會員及商戶優惠，部份商戶包括Chocolate Rain Forest、crocs、通利琴行、Thermos及Math Concept等。一個會籍即可緊貼全港NO.1育兒教學資訊，以及有齊學習、玩樂及消費咁多優惠，物超所值！



　　申請辦法好簡單！立即下載全新《親子王》2020年會員App進行登記。會員禮遇於申請成功後即時生效，愈早申請就可以愈早享用啦！除咗用App申請，亦可以申請實體會員卡，一樣可享有Mega Ice及OTO優惠！各位家長，立即行動啦！



+QR code to app/ play store download︰ http︰//bit.ly/35lrA0D

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd