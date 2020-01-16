女警扮「大肚」偵破炸彈工場

警方偵破一個反修例的隱性勇武團夥，拘捕十名成員。探員前日展開打擊行動，在旺角一單位檢獲並引爆一個土製炸彈，並在上水搗破一個以村屋作掩護的炸彈實驗室，涉製造炸彈，其中上水行動中，警方派出女探員扮成「孕婦」踩線蒐證，拘捕一名機械工人，揭發其居住的村屋是一個隱蔽的炸彈實驗室。



被捕的二十九歲機械工人，姓黃，與妻子、母親及女傭同住上水河壩村一幢村屋，據悉該屋為祖屋。被捕男子的母親昨天稱，兒子喜歡化學，曾讀城大文科，一年後不喜歡，轉讀IVE飛機工程，畢業後任職機械工人。



該母親憶述，前晚兒子被捕之前，家傭曾見到一名「孕婦」在門外拍照後離去，該「孕婦」在兒子被捕時再現身，惟其大肚已不見了。黃母懷疑，女探員喬裝「孕婦」踩線，導致其兒子返家時被捕。探員在村屋內檢獲一批銅喉管、高濃度硫酸、電子計時器、化學粉末、玻璃樽、雙氧水、一批防毒面具及眼罩等證物。