「Oh!爸媽」放電節2020 大玩特玩至型至HIT放電遊戲！
女警扮「大肚」偵破炸彈工場
警方偵破一個反修例的隱性勇武團夥，拘捕十名成員。探員前日展開打擊行動，在旺角一單位檢獲並引爆一個土製炸彈，並在上水搗破一個以村屋作掩護的炸彈實驗室，涉製造炸彈，其中上水行動中，警方派出女探員扮成「孕婦...
2020-01-16
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中美簽署首階段貿易協議 特朗普：中國將購逾2000億美貨
美國總統特朗普和中國國務院副總理劉鶴，於華盛頓時間上午十一時半在白宮簽署首階段貿易協議。美國總統特朗普在簽署協議前的記者會上發言，讚揚這是一項重大的協議，並向中國國家主席習近平表示感謝，稱習近平為非常好的朋友。特朗普指出，中方未來兩年將會採購超過二千億美元美國商品及服務，又說將在「不太遠的將來」出訪中國。 中美代表在白宮簽署首階段貿易協議，兩國二百多名政商界代表出席簽署儀式。美國總統特朗普在簽署協議前的記者會上發言，讚揚這是一項重大的協議。他又形容，中美首階段貿易協議為「糾正過去的錯誤，並為美國工人、農民、家庭帶來經濟上的正義和安全的未來」。 特朗普指出，中方未來兩...
2020-01-16
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日皇德仁將應邀訪英
英國官員昨日宣佈，日皇德仁接受英女皇的邀請，預定在四月至六月間，前往英國進行國事訪問，屆時將下榻溫莎堡。 白金漢宮在一份簡短的聲明中表示：「日皇與皇后雅子已經接受女皇陛下邀請，將於今年春季抵英國進行國事訪問。」加入歐盟將近五十年後，英國預定本月三十一日脫歐，並開始把外交和經濟關注焦點轉移至世界其他地區。德仁與雅子訪英，也是英國脫歐後舉行的首場國事訪問，亦是九十三歲的英女皇自一九五二年登基以來，日本對英國進行的第三次國事訪問。
2020-01-16
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貝沙灣高層7900萬沽
豪宅紛錄成交個案，利嘉閣分行經理陳漢白表示，薄扶林貝沙灣2期1座極高層A室，面積1955方呎，為三房連套房及工人房間隔，另連車位，望海景，以7900萬沽出，呎價40409元。據悉，原業主於03年以14...
2020-01-16
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徵華關稅維持至年底 中美貿協簽定 杜指重上兩萬九
中美貿易戰開打一年半後，國務院副總理劉鶴香港時間今天凌晨在白宮與美國總統特朗普簽署第一階段貿易協議，為今年中美及全球經濟復甦帶來曙光。特朗普在簽約儀式上表示，中國將會未來兩年購買二千億美元美國貨等，亦會短期內展開第二階段貿易談判，他將會訪華與中國國家主席習近平見面，中國副總理劉鶴在儀式上代表習近平讀公開信，希望美國善待華企。市場觀望氣氛濃厚，外圍股市窄幅上落。 中美貿易戰終於迎來首份階段性協議，在訪美最後一天，副總理劉鶴當地時間周三上午在白宮共同出席協議簽署儀式，再與特朗普共晉午餐後。中美雙方約二百人出席，包括政商界代表。 協議全長八十多頁，據報直至簽署前一天，中文...
2020-01-16
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射手復活爭晉級 悍馬制「馬」
帕爾馬前鋒哥尼利斯自去年十一月意甲對羅馬建功後遺失射門鞋，幸上輪聯賽終於結束入球荒。這位廿六歲射手今晚意大利盃十六強可望乘勝追擊，助球隊主場淘汰頹勢的首都狼晉級，主勝可取。（香港時間周五凌晨4:15開賽） 帕爾馬去年十一月意甲主場2:0擊敗羅馬，有份建功的哥尼利斯自從該仗之後，連續四輪聯賽食白果，直至上輪才重拾射門鞋，助球隊主場贈萊切兩蛋。此子及時打破入球荒，今晚勢再成為首都狼後防的心腹大患。 帕爾馬回勇襲羅馬 近況方面，帕爾馬不同賽事近六場豪取四勝一和一負，目前更攀升至意甲第七名，教練迪亞華沙亦滿意道︰「己隊在最近艱難的賽程搶得不少分數，我非常滿意目前的成績。」相...
2020-01-16
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喜迎金鼠 吉祥年菜
金鼠將至，節日氣氛濃厚，在這個一家團圓的好日子，當然要來一頓豐盛的年夜飯！灣仔的家全七福酒家每年都推出用料上乘的年菜，由資深粵菜高手享調，加上意頭十足，為食客帶來新春好滋味。文：Cassie 圖：...
2020-01-16
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靠枴杖走路 右手失活動能力 70歲劉松仁疑似中風
去年10月14日「登七」的資深藝人劉松仁最近完成夢想，上周日（12日）剛完成音樂劇《利瑪竇》part 2的8場演出，停工兩年多籌備的心血傑作叫好叫座，唯一美中不足的，就係今次重演的松哥身體狀況已大不如...
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社論——控鹽運動 有心但無力
消委會推動「控鹽減鈉」，不遺餘力。翻查記錄，消委會在一五年調查發現調味料和醬汁含鹽量偏高，一七年又揭發大部份午餐肉屬高鈉食品，一八年抽樣檢驗再發現坊間不少麵包暗藏高鈉陷阱，到昨日又檢測發現燒臘和滷水食品含鈉量最高，多食無益。消委會歷年來揭示各類食品含鈉量，起了警惕消費者的作用，對保障公眾健康，作出貢獻，但衞生部門在推動減鹽運動卻好像龜速行事。 政府設低糖低鹽委員會，負責推動低糖低鹽，但成效不彰，食物製造業和食肆仍普遍提供高鈉食品，即使推行「有營食肆」計劃，鼓勵食肆向顧客提供清淡口味餐單，但參與飲食集團不多，參與其中者，也不見着力宣傳，很多時顧客不會留意到「有營食肆」的標記...
2020-01-16
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馬場浮世繪——前澳門騎師莫威廉訪港
昨晚沙圈有一熟悉身影，原來是曾在澳門發展的騎師莫威廉，與友好入場觀戰，他表示目前在摩洛哥開倉練馬，今次來訪是旅遊性質，今日便會離開香港返回摩洛哥。 馬場浮世繪
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