﻿土製銅管彈倘擲入警車﻿﻿ 威力驚人警員必死無疑﻿

警方前日掃蕩一個勇武集團，在旺角一單位檢獲一枝銅喉管土製炸彈，再於上水一村屋偵破一個炸彈實驗室，一共拘捕四人。昨日行動繼續，警員掩至多個處所，再拘捕六名同黨。警方指，首次檢獲銅喉管土製炸彈，疑有人準備向警車施襲，若投入車內，警員必死無疑。



警方表示，前日在旺角及上水拘捕四名隱性勇武派團夥成員，檢獲一個殺傷力大的銅喉管土製炸彈，深入調查後，昨掩至多處地點，再拘捕六名男子，他們年齡由十七至二十三歲，當中包括兩名學生及一名幼稚園教師。



前日被捕的四男，分別是二十一歲姓黃大專學生，報稱任私人補習老師、二十一歲姓黃的城大三年級學生、二十二歲姓余的公大二年級學生及二十九歲姓黃的機械工人，各人涉藏有爆炸品及非法集結等罪名被捕，並與元旦旺角非法集會有關。



警方表示，檢獲的銅喉管土製炸彈，為本港首宗，譴責被捕者使用民居收藏炸彈，對公眾安全及生命財產構成威脅。爆炸品處理課爆炸處理主任李展超表示，由於不知銅管土製炸彈的殺傷力，若貿然移離旺角大廈，或會隨時爆炸，故當場引爆，大廈升降機門被炸穿一個小洞。居於大廈同層一單位的陳先生稱，案發時他不在家，但妻子聽到震耳欲聾巨響，被嚇了一跳。



警方稱，土製炸彈需要藥引燃點，然後投向目標，形容如手榴彈，不排險勇武示威者用來對付警車或警方設施，若掟入車內，車上的人必死無疑。



案發於前午，探員在旺角通菜街利民大廈外拘捕三名男子，其後持搜令破門進入他們在大廈租住的一個劏房單位，檢獲一個長八吋銅喉管，內藏有炸藥的土製炸彈。其後探員於晚上約八時，在上水河壩村一村屋外拘捕一名二十九歲姓黃男子，據悉他曾入讀城大，其後轉讀IVE的飛機工程，現任職機械工人。探員在村屋炸彈實驗室檢獲一批量杯、銅喉管、高濃度硫酸、雙氧水、重一公斤化學粉末及防毒面具等證物。



