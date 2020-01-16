﻿逾三成燒味滷味鈉爆錶﻿﻿ 一盒燒肉飯含2400毫克﻿

燒味、滷味是傳統美食，但最近一期消委會《選擇》月刊發現，市面上一百款燒味或滷味食物經測試後，其中三十三款樣本屬「高鈉」食物。食安中心指，一盒約一百七十克的燒肉飯盒樣本，鈉含量竟高達二千四百毫克，超出世衞組織每日攝入限量近兩成。消委會警告，長期進食高鈉食物，會引發高血壓等心血管疾病。



消委會聯同食物安全中心測試市面上一百款樣本，涵蓋十類常見的燒味和滷味，包括叉燒、乳豬、燒肉、燒鵝、燒鴨、豉油雞、滷水鵝、滷水鵝腸、滷水鵝腎及紅腸，結果發現其中三十三款樣本超出「高鈉」水平、即每一百克食物含逾六百毫克鈉；紅腸、燒肉及叉燒平均鈉含量最高，每一百克依次含一千毫克、八百七十毫克及六百六十毫克鈉。



叉燒汁滷水汁增鈉量



根據世界衞生組織（世衞）的建議，一般成年人每日的鈉攝取量應少於二千毫克。食安中心醫生吳志翔指，進食一個含約一百七十克燒肉的飯盒，單計燒肉的鈉含量已達二千四百毫克，若進食時再添加叉燒汁，便可能攝取超過三千毫克的鈉，超出每日攝入限量約五成。



檢測亦發現，每一百克叉燒汁含一千六百毫克鈉，而每一百克鹵水汁則含二千二百毫克鈉。測試模擬進食叉燒及滷水鵝前，分別淋上叉燒汁及滷水汁，結果顯示叉燒的鈉含量會增加一成半，而滷水鵝的鈉含量更大增近四成。



增患心臟病中風風險



消委會促請業界改良製作過程及轉變配料，循序漸進減少燒味和滷味食物的鈉含量，並在供應食物時，將醬汁分開端上，讓消費者有較健康的選擇。食安中心建議，借鑒以往在本地訂立減鈉目標的方案，包括為燒味及滷味食物訂立鈉含量上限、鈉含量平均值或減鈉百分率。



醫學界發現，攝入過多鈉，會增加患上高血壓的風險，若不及早診治，更甚者可導致心臟病、中風和腎衰竭等慢性疾病。







