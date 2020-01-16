直立式吸塵機「續航力」差

消委會測試二十款直立式吸塵機，發現樣本表現參差，其中四款樣本充滿電後，設定最強吸力，但僅可以連續使用少於十分鐘，未必符合實際需要；八款樣本則需四小時或以上才可完成充電。



測試比較樣本充滿電後的使用時間（即續航力），在沒有放近任何表面吸塵，以最高吸力操作至電池電量耗盡的時間，各樣本量得的使用時間由約七至三十八分鐘，以「特福Tefal」TY6756 Dual Force的表現較好，獲五點評分，「Bosch」BCH3ALL25量得的使用時間亦超過三十分鐘，獲四點五評分 ，三款「Dyson」及「米家Mi」量得的使用時間均少於十分鐘，未必能符合實際需要，只得一點五評分。Dyson回應指，只在清潔大量積塵時，才建議消費者使用最高吸力模式。測試只採用一種設置，漠視機器其他設定或模式，可能低估其實際效能。



