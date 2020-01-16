「一家人之間有商有量」 駱惠寧籲珍惜一國兩制

中聯辦昨晚舉行新春酒會，新任中聯辦主任駱惠寧致辭時表示，香港經歷了嚴峻考驗，至今仍未完全走出困局，止暴制亂、恢復秩序仍然是香港當前最為緊逼的任務，籲「珍惜香港這個家」。他又指若「一國兩制」堅持得不好，香港就會紛爭不止，亂象不斷， 不管甚麼政治光譜都應達成共識，認同一國，珍惜兩制，這是香港同胞的福祉所繫，也是香港明天的希望所在。



一年一度的中聯辦新春酒會昨日傍晚於灣仔會展三樓大會堂舉行，來自中央駐港機構、香港特區政府、香港社會各界、駐港中資企業和外國駐港領事館約四千名嘉賓出席。



上任一周多的中聯辦主任駱惠寧首次出席中聯辦新春酒會，與全國政協副主席梁振英及董建華，以及行政長官林鄭月娥等擔任主禮嘉賓。



四千嘉賓出席新春酒會



駱惠寧致辭時表示，香港經歷了嚴峻考驗，去年六月香港爆發「修例風波」，曠日持久的社會動盪牽動着全國人民的心，國家主席習近平去年底一個半月內三次會見行政長官林鄭月娥，並在巴西向國際社會表明中國政府的嚴正立場，寄託了對香港各界「共同把香港的事情辦好」的殷切期望，「林鄭月娥行政長官帶領管治團隊及香港警隊恪盡職守，止暴制亂，表現出非常時期的非常勇氣；以在場各位為代表的愛國愛港同胞齊心協力「護法治，反暴力」，彰顯了香港社會的正義力量。」



止暴制亂仍是緊逼任務



他說，今天的香港還沒有完全走出困局，止暴制亂，恢復秩序仍然是香港當前最為緊逼的任務，「珍惜香港這個家，是所有真正關心香港，愛護香港的人的共同心聲，共同期盼和共同責任。」



駱提及，去年以來的社會動盪已經造成香港經濟持續衰退，嚴重影響市民生活，「香港是一個多元社會，對一些問題存在不同意見甚至重大分歧並不奇怪，但不能走極端，更不能搞暴力，一家人之間有商有量，再大的事情 都好解決；突破了法治和文明的底線，對社會只會帶來災難性破壞。」