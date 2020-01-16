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美股中段升155點

2020-01-16 列印
　　美國周三股市向好，杜指中段報二九○九五點，升一百五十五點；納指則報九二九○點，升三十八點。

  滙控美國預託證券價格見五十九點六港元，跌零點二港元；騰訊則見三百九十八點二六港元，跌零點五四港元。

 紐約期金報每盎司一千五百五十一點三美元，升六點七美元；紐約期油則報每桶五十七點六五美元，跌零點五八美元。
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