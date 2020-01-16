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港IKEA回收TROLIGTVIS旅行杯

2020-01-16 列印
■香港IKEA宜家家居呼籲消費者停用「印度製造」標記的TROLIGTVIS旅行杯。
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　　香港IKEA宜家家居呼籲消費者停用，指有「印度製造」標記的TROLIGTVIS旅行杯，最近測試報告顯示，產品的化學物，塑化劑鄰苯二甲酸二正丁酯含量，超出指定標準，並有機會轉移到食物當中。所有分店或提貨中心都可以回收，市民毋須出示收據，會全數退款。

　　該款旅行杯於去年十月起發售，根據香港食安中心資料，塑化劑亦即鄰苯二甲酸酯（DBP），有增加塑膠產品的柔軟度的作用，被廣泛應用於各類塑膠容器，甚至化妝品、食物包裝和玩具等。但長期攝入大劑量的DBP證實會影響實驗動物的生殖和發育情況，並導致實驗動物胎兒畸形。本港的DBP含量標準亦為0.3ppm。

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