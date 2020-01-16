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觀塘海濱音樂噴泉工程續進行

2020-01-16 列印
■觀塘區議會前日開會跟進五千萬元觀塘海濱音樂噴泉工程。
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　　觀塘區議會前日（十四日）開會跟進五千萬元觀塘海濱音樂噴泉工程，民政事務總署書面回覆，指基於尊重程序和合約精神，以及為珍惜公帑，會繼續推進項目，並監督承建商盡早完工。民主派會上紛紛表達不滿，並先後通過譴責民政事務局局長劉江華漠視區議會議決。

　　民政事務局早前在社交網站發文，指工程是上屆觀塘區議會主動提出，按既定機制在立法會經過討論後同意批出撥款進行，政府已按公平及公開招標程序批出工程合約，會監督承建商盡早完成工程，確保公帑妥善運用。至於工程合約的其他內容，署方以涉及商業機密和資料為由，未能提供有關文件。

　　民主黨梁翊婷說，上次會議建制派議員只是對暫停音樂噴泉工程投棄權票，沒有人反對，質疑工程為何繼續，又強調區議會知悉合約內容後，不一定要求完全停止工程，亦可能提議修改設計。獨立民主派李嘉達表示，對署方未解釋缺席原因感到遺憾。

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