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鄰居吵架舞刀 警員拔槍制止

2020-01-16 列印
　　牛頭角鄰居爭執警員拔槍制止。前晚近十時，二十九歲姓蕭男子在彩福邨彩喜樓疑因瑣事，與一名女鄰居在走廊發生口角，雙方吵架至激烈時，有人突然情緒激動折返住所，取出一把長約二十厘米利刀指嚇對方，女鄰居見狀大驚報警。

　　警員趕至見疑人持刀揮舞，向他發出口頭警告放下利刀不果，有警員立刻拔出佩槍戒備。疑人見警員擎槍放下利刀，多名警員即上前合力將姓蕭男子按地制服，調查後以涉嫌藏有攻擊性武器將他拘捕及帶署扣查。

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