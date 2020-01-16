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本屆政府或增一至兩日勞工假

2020-01-16 列印
　　政府研究分階段將法定假期增至十七日。行政會議成員林正財昨出席一電台節目時表示，政府未有時間表，但他期望可逐步推動，如果勞顧會同意，本屆政府任內或可以增加一至兩日法定假期。他相信商界會明白，從商需穩定社會環境、促進社會平等。

　　林正財又表示，討論標準工時還是增加法定假期議題下，他估計勞顧會可能會先討論增加法定假期，而標準工時有可能會被暫時「放低」。

　　勞工及福利局局長羅致光說，僱主對增加法定假期至十七日有很大意見，但坊間亦有不少意見認為可逐步去做，因此如能逐步調升，相信適應力會較大，磋商時較為容易。

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