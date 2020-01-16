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﻿關愛基金撥款4.5億﻿元 ﻿資助八萬戶換數碼電視機﻿

2020-01-16 列印
■傳統電視機逐漸被淘汰，政府將資助低收入人士或長者，更換的數碼電視機或免費加裝機頂盒。
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　　政府與社聯合作，由關愛基金撥款四億五千萬元，資助仍使用模擬電視的低收入人士或長者，更換新的數碼電視機或免費加裝機頂盒，預計十萬個模擬電視用戶，有八萬戶合資格申請資助，計劃昨日開始接受申請，預計首批在農曆新年後就可以安裝。

　　更換數碼電視計劃，涉及八萬戶，除開每戶開支五千多元，坊間指費用太高。社聯解釋，去年審批時撥出一億五千萬，當時計算是十六萬戶未換[大牛龜]電視，但到今年就只有八萬戶需要更換，相信最終只佔預算一半。

行政費二千萬元

　　另外，社聯會透過約一百個非牟利團隊的服務處去接洽有需要更換電視住戶，所需服務費（文書和審批工作），每個住戶須涉及二百元行政費，加上社聯需設立一個系統提供服務，另需聘請七位職員。故有關行政費涉二千萬元，而總換電視開支約不到二億元，全部實報實銷，有剩的餘額會還給關愛基金。

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