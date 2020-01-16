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去年交通補貼發放約19億元

2020-01-16 列印
　　公共交通費用補貼計劃推出一年有多，並於今年一月一日起提高補貼比率及上限。據運房局的數據，過去一年共發放十九億元，月均約二百二十萬人受惠，人均補貼約七十三元。

　　運房局向立法會交通事務委員會提交文件顯示，公共交通費用補貼計劃實施首年﹙一九年一至十二月），全年發放補貼總金額約十九億元，即每月平均發放補貼約一點六億元；每月平均受惠人數約二百二十萬，每月人均補貼金額約七十三元。

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