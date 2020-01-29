內地停發自由行簽注 高鐵直通車暫停 明起關六口岸抗疫

武漢新冠狀病毒肺炎迅速向外地蔓延，港府抗疫措施被抨不周全，甚至被指較澳門政府反應緩慢。特首林鄭月娥昨天聯同一眾高官，額外加推七項抗疫措施，包括獲中央同意暫停發放自由行來港簽注、縮減中港之間的海陸空交通、由明日凌晨起關閉西九高鐵站、紅磡站、中港碼頭和陸路共六個口岸。對於醫護界和民間有強烈聲音要求全面封關，林鄭回應指，各口岸逾七成的過關者均是港人，反問「點解要封晒啲關，唔畀港人出入呢？」



林鄭在記者會上指，控制疫情主要手段，是減少中港兩地人流，中央同意停發個人遊來港簽注，涉四十九個內地城市，加上內地已取消香港旅團，目前只剩下商務、探親等簽證，約佔內地來港人士的百分之二十多。



沙頭角文錦渡關閉



她宣佈，由明日（三十日）凌晨零時起，本港大幅減少中港之間的海陸空交通，包括暫停高鐵香港段及紅磡城際直通車所有班次、削減一半內地到港飛機航班、減少金巴跨港珠澳大橋巴士班次，並暫停尖沙咀中港碼頭和屯門客運碼頭的跨境渡輪服務。同時，高鐵西九站、紅磡站口岸、沙頭角、文錦渡口岸亦關閉，但貨運則不受影響。以上口岸人手將調派至其他繼續開放的口岸，加強對出入旅客的體溫監測。她表示，本港將配合內地口岸作聯防聯控，落實離境體溫檢測及健康申報，同時增設紅外線體測儀器。



大削中港交通班次



對於民間有聲音要求全面封關，林鄭回應指，內地發生疫情後，入境香港人數已大幅減少，近日各口岸七成以上過關者是港人，反問「點解要封晒啲關，唔畀港人出入呢？」她指出，目前仍有不少港人在內地，問「封關是不歡迎他們回來？」她強調，若全面封關，影響深遠，政府會不斷監測，適時再作果斷措施。保安局局長李家超補充，會視乎今明兩日口岸情況，考慮縮短各口岸運作時間。入境處處長曾國衞估計，內地訪港旅客會減少一半以上。



林鄭指出，當局收到一百零七宗因交通問題滯留湖北省的港人求助，涉二百人，當中沒有學生。港府正與中央商討，在安全情況下安排這批港人回港。至於在港的湖北人，林鄭指未有數字，相信有一定數量，他們一般在港逗留七日，政府會透過酒店業和旅遊業接觸他們，再轉介予衞生防護中心跟進。



另外，澳門海事及水務局宣佈，為減少病毒傳播風險，香港海事部門明日凌晨起暫停九龍及屯門往返澳門外港和氹仔的海上客運航班，直至另行通知。而上環及香港機場往返澳門外港和氹仔的海上客運航班則會維持服務，但航班會因應實際需要而縮減。



