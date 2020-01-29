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何栢良建議禁內地人入境14日

2020-01-29 列印
■民建聯稱「封關」是其中一項阻止疫情爆發的措施，政府必須考慮。
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　　港大感染及傳染病中心總監何栢良昨天連同公共醫療醫生協會及前線醫生聯盟舉行記召，指全面控制中港邊境往來人流，是最有效避免外地感染病人到港的方法，建議禁止內地人入境香港十四天，以便觀察內地疫情發展和成效。中大醫學院昨凌晨在社交平台發聲明，促請港府及早收緊入境政策，包括建議把限制入境的範圍，進一步擴大至湖北省以外的其他疫症擴散地區。

　　民建聯與特首林鄭月娥會面，主席李慧琼稱「封關」是其中一項阻止疫情爆發的措施，政府必須考慮，更應進一步減少兩地往來，又呼籲香港市民如無必要，不應到疫情爆發的地區。

　　自由黨促請政府即時暫停內地旅客進入本港，並容許港人由內地回港可如常入境。

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