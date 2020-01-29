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﻿美股中段升220點

2020-01-29 列印
　　美股經過前晚大插水四五三點後，昨晚已見回穩，杜指中段回升二百二十點，報二八七五六點，納指亦升一百二十四點，報九二六三點。港股預託證券方面，匯豐中段見五十七點二三元，跌一點五二元，騰訊則跌十一點一五元，報三百七十四點六五元。
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