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疫情蔓延各國 德現首宗確診案例

2020-01-29 列印
　　新型肺炎病毒繼續在世界各地擴散。日本昨新增兩例確診案例，共有六宗確診案例，新一名患者是巴士司機，無去過中國，曾接載武漢旅客。南韓至昨天發現四宗確診案例，美國有五宗確診案例，法國有三宗確診案例。德國昨日出現首宗確診案例。

　　此外，泰國新增六宗確診案例，共十四例；柬埔寨、斯里蘭卡也出現首例確診；澳洲有五例，馬來西亞有三例，越南有兩例，加拿大有兩例及尼泊爾有一例。

　　多個國家計劃派專機到武漢，接載僑民回國。

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