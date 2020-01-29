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湖北旅客抵港被拒入境 情緒激動大鬧機場

2020-01-29 列印
■有湖北旅客遭入境處人員拒絕入境後，有人情緒激動欲闖關。 網上圖片
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　　網上流傳短片，指八名湖北人從外地搭飛機抵赤鱲角機場後，欲入港境時遭入境處拒絕其入境，有人情緒激動大鬧機場。據悉，他們事後由穿上保護裝備入境處人員護送到港珠澳大橋返內地。

　　武漢新冠狀病毒擴散未止，港府宣佈本周一起所有湖北居民及過去十四天到過湖北的非本地居民不能入港新措施。近日網上流傳一段短片，在港府抗疫實施新措施首天，八名湖北旅客在機場被拒入境時，有人大吵大鬧。

　　短片所見，一批人士聚集在機場入境檢查位置，有人拖着行李篋，亦有疑是穿上全副防護衣物的入境處人員在場。其中一名戴口罩男子情緒十分激動，不斷揮動雙手，又高聲呼叫「太欺負人了」。擾攘一番後，入境處人員穿上全套白色防護衣服並戴上透明面罩，護送他們到港珠澳大橋乘搭往內地巴士離開。

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