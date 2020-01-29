湖北旅客抵港被拒入境 情緒激動大鬧機場

武漢新冠狀病毒擴散未止，港府宣佈本周一起所有湖北居民及過去十四天到過湖北的非本地居民不能入港新措施。近日網上流傳一段短片，在港府抗疫實施新措施首天，八名湖北旅客在機場被拒入境時，有人大吵大鬧。
短片所見，一批人士聚集在機場入境檢查位置，有人拖着行李篋，亦有疑是穿上全副防護衣物的入境處人員在場。其中一名戴口罩男子情緒十分激動，不斷揮動雙手，又高聲呼叫「太欺負人了」。擾攘一番後，入境處人員穿上全套白色防護衣服並戴上透明面罩，護送他們到港珠澳大橋乘搭往內地巴士離開。
武漢新冠狀病毒肺炎迅速向外地蔓延，港府抗疫措施被抨不周全，甚至被指較澳門政府反應緩慢。特首林鄭月娥昨天聯同一眾高官，額外加推七項抗疫措施，包括獲中央同意暫停發放自由行來港簽注、縮減中港之間的海陸空交通...
2020-01-29
隨著中美貿易戰的因素、加上中國經濟表現疲弱，中企由下半年起相繼爆出裁員行動。而裁員的理由都令人傻眼。有要求員工去考邏輯學和數學，合格才可以繼續返工；亦有主管直接告訴員工「單方面解除勞動關係」；有企業更...
2020-01-29
美國國家運輸安全局繼續調查NBA退役巨星高比拜仁墜機事故，機場控制塔和機師的通話紀錄顯示，直升機當時在濃霧下飛行，而且飛行高度太低。有飛行專家認為，機師當時可能在濃霧中迷失方向，又認為當時的天氣狀況並不適合飛行，懷疑是墜機的關鍵因素。 《紐約時報》引述航空交通控制塔的錄音談話報道，雖然事發當天的天氣未達一般飛行標準，但機師獲特別許可，在伯班克（Burbank）機場四周以「特殊目視飛行規定」飛行。運輸安全局發言人霍門迪（Jennifer Homendy）周一在記者會上說，機師要求以「特殊目視飛行規定」飛行後，一度在一千四百呎的高度飛行，曾轉向南飛，之後轉向西飛。 機師接着要求...
2020-01-29
大埔黃魚灘豪宅洋房屋苑淺月灣，位置上自成一隅 ，私隱度高，提供優質生活環境。是次走訪該屋苑一座山海雙景洋房，實用面積2353方呎，大廳樓底高曠，4房3套間隔，屋外連逾1200方呎花園，外望部份吐露港海...
2020-01-29
港股送豬迎鼠，卻遇上「武漢肺炎」疫情急速蔓延，導致外圍股市下瀉，今天恒指紅盤或無運行。證券界人士認為，以「黑期」挫逾千點來看，港股今天將補跌，勢裂口低開逾800點，後市亦不容樂觀，但港股估值仍然不高，...
2020-01-29
利物浦只要在今晚英超補賽作客擊敗韋斯咸，便可完成通殺十九個對手的壯舉，在榜首遙遙領先下，這無疑增添取勝動力。雖然紅軍有翼鋒沙迪奧文尼因傷上陣成疑，但奧歷治一向是運財童子，而且性格樂天沒嫌做後備，每次披甲都有出色表現，可望領軍乘鐵錘幫勢頹而大勝一場，直取讓球主客和讓一球「客勝」。（Now621台周四凌晨3:45直播） 為遷就利物浦去年底出戰世界冠軍球會盃，作客韋斯咸的英超首循環賽事延至今晚上演。同時，鐵錘幫乃本季聯賽唯一未被紅軍擊敗的球隊，後者隊長佐敦軒達臣矢言：「雖然大家都可能聽到悶，但我想再次重申每場都是挑戰，我們要贏下每一仗。」 破錘即通殺19隊 紅軍英超過去五...
2020-01-29
農曆新年到了，新一年新開始，也有畫廊、創意空間陸續登場，除了3月在荷李活道開幕的Villepin，同樣位於中環的飄雅活藝，也剛於本月啟幕，首個展覽《匠藝古今》，引領新舊兩代工藝師合作，創造別出心裁之作...
2020-01-29
自1996年為TVB拍連續劇《真情》開始，「好姨」薛家燕旺足24年，連續3年喺《開運王》系列賀年節目助陣外，深夜時段都重播她6年前主演的作品《新抱喜相逄》。家燕姐坦言今年會Keep住旺，事關經理人珊珊...
2020-01-29
特首林鄭月娥周日公佈抗疫措施，僅限制湖北省居民，以及過去十四日曾到湖北的人士進入香港，旋即引起醫護界、政黨以至輿論批評，形容不夠周全，民間要求封關之聲響亮，迫使港府改轅易轍，昨天公佈關閉中港之間六個口岸，同時大幅減少中港兩地的交通服務。港府必須緊貼內地疫情的發展，做好多手準備，應付本地疫情擴大的可能性。 港府順應民意，局部封關，還須視乎內地病例輸入香港的情況，不應排除進一步在口岸實施更嚴格的管制，經口岸檢疫後才准許個別人士入境，即使涉龐大的人力物力，也須作好最壞的打算。 現時公立醫院的負氣壓病牀已不敷應用，有需要盡快擴充。港府必須扮演統籌角色，與私家醫院溝通，必要時把部份病...
2020-01-29
上季曾指出過，蘇保羅的戰馬每每喜歡在評分處於降班邊緣時出擊，似是存心在投注人有疑慮之下博好分頭。後來再經驗證，發覺不少蘇廄馬在有望降班前夕，表現雖然確是較好，但原因應非之前所想，而只是一早做好準備，方便一落班便可搏殺，至於有些馬在降班前便已交出好成績，只是意外驚喜。 第五場四班一八○○米。「明月光」前季正正就是在61分水平贏馬，至於上季雖然最終要落到四班才於58分報捷，但在347場次當減至60分時，雖然仍是於三班出賽，但走勢明顯復甦，之後落四班便取得一勝兩位。由此可見，縱使並非所有蘇廄馬都是循此軌迹部署，但起碼「明月光」確是如此。 今季，「明月光」首三仗評63分時的表現只不...
2020-01-29