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世衛認錯誤評估風險 提升新型肺炎風險至「高」

2020-01-29 列印
■譚德塞昨抵北京，與中國代表商討應對疫情方案。資料圖片
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　　世界衛生組織將新型肺炎疫情的風險，由「中等」提升至「高」，但仍不屬國際公共衛生緊急事件。世衛承認早前錯誤評估風險，因此作出調整。

　　世衛上周發佈的疫情報告中，曾將武漢肺炎的全球風險列為「中等」，至本周日晚上，報告內容修改為「在中國風險極高，在地區及全球層面風險亦屬高」，並在註腳解釋報告早前誤將風險列為「中等」。世衛發言人指，早前報告有「用詞上的錯誤」。

　　世衛總幹事譚德塞昨日抵達北京，與中國代表會面，商討應對疫情方案。有報道指，世衛可能再開會討論是否宣告為「國際關注公共衛生緊急事件」。

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