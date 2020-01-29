﻿兩日三宗廁所爆炸案﻿﻿深圳灣口岸炸彈威力強﻿

全港抗疫下，明愛醫院、佐敦佐治五世公園及深圳灣口岸，兩日內共發生三宗狂徒廁所引爆土製炸彈案，幸好三宗案件均無人受傷。爆炸品專家指，深圳灣口岸廁所內的以手機遙控引爆炸彈，若有人在附近或會造成傷亡。



兩日三宗爆炸案，俗稱O記的警方有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華表示，深圳灣口岸土製炸彈爆炸案，在昨早十時二十五分發生，有保安員聽到巨響由一個男洗手間內傳出，進入查看時，發現一個垃圾桶內有一個疑似爆炸裝置，隨即報警。爆炸品處理組人員到場檢查，相信為一個手機遙控炸彈，有電話引爆裝置及爆炸品。



其餘兩宗爆炸案分別前日凌晨約二時三十分在明愛醫院急症室男廁發生，一個坐廁嚴重炸毀。油麻地佐敦道佐治五世公園殘廁爆炸案，發生在前晚十時二十分，同樣一個坐廁被嚴重炸毀。



警隊高級炸彈處理主任馬偉德則表示，首兩宗的性質較為相似，均會發生燃燒及爆炸，造成嚴重損毀。第三宗的爆炸品則為一個遙控炸彈，並具有高爆炸性，若有人在附近或會造成嚴重傷亡，幸好三次爆炸均沒有人傷亡。



李桂華表示，明愛醫院爆炸案發生約兩小時後，有人在Telegram社交平台承認責任，同時要求醫護人員參與罷工。深圳灣爆炸案發生前數分鐘，有人在網上Telegram社交平台作出預告，將在一個非鐵路連接的口岸放置炸彈，之後深圳灣口岸發生廁所爆炸案。案發後數小時，在同一社交平台有人承認責任，並要求封關。三宗爆炸案未知是否為同一幫人所為，或是否有人以「copy cat」方式模仿犯案，三案已合併交由O記統一調查。他譴責不法之徒，在全港市民進行抗疫時進行相關行為令人氣憤。他呼籲清潔工人或保安員，若發現可疑物品應報警求助。



