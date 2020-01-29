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新春行獅子山男子墮山亡

2020-01-29 列印
■男子的遺體由直升機吊起送往醫院等候剖驗。
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　　獅子山發生新春行山墮崖悲劇，一名男子昨日被行山人士發現倒臥獅子頭下二百米山坡昏迷，政府飛行服務隊直升機接報到場搜索兩小時，尋獲事主救起，惜證實已死亡。警方調查後相信事主行山失足跌死，案件無可疑。

　　昨午三時許，一批行山人士途經獅子山近山頂位置，發現一名男子昏迷獅子頭對落約二百米山坡，懷疑他從高處墮下報警。警方、消防及民安隊人員到場攀山搜救，政府飛行服務隊直升機到場搜索約兩小時後，至下午五時許，搜救人員尋獲事主，但證實他已死亡，事後由直升機吊起送往東區醫院等候剖驗死因。警方調查後不排除事主獨自行山失足墮崖跌死；由於死者身上沒有身份證明文件，警方正設法聯絡死者家人了解事件，初步相信事件無可疑。

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