醫療用缺貨 五金舖標價750元盒 全城搶口罩 工業用N95也喪炒

武漢肺炎病魔入侵，傳染力比沙士強勁，全城人心惶惶。農曆新年假期昨天結束，市民四出搜購個人防護用品，多區湧現購口罩的人龍，不少人買不到外科口罩，轉買工業用N95口罩，有人稱︰「條命貴定口罩貴？」本報記者昨天發現，旺角五金舖出售工業用N95口罩被炒高六七倍，一盒三十個炒價達七百五十元，仍吸引市民購買，所餘無幾。有五金舖店主透露，不少藥房捷足先登，一早大手掃入N95口罩，昨日有藥房更抬價至一千元一盒。



內地各省市死於新型肺炎人數破一百大關，港人聞之色變，昨天外出搶購口罩，不惜花數小時排隊輪購。一間專賣泰國貨的雜貨店前晚預告，昨午有新口罩供應，旗下分店吸引幾百人在店外打蛇餅。荃灣分店外，有市民怒言排隊逾三小時：「唔好理佢幾多錢，有口罩賣就得！」



另外，教協所在的旺角好望角大廈外圍，昨早有近百人排隊等上樓買口罩，職員及後通知排隊人士，口罩以及酒精消毒液全部沽清。



買家：條命貴定口罩貴？



市面外科口罩缺貨，有市民轉購工業用的N95口罩。記者昨午到新填地街了解，多人聚集在一間五金舖外，購買由韓國製的N95工業用口罩，每盒三十裝售七百五十元；3M防護眼罩每個售三十元。店員透露，每盒原價一百多元，近日因應市場供求，加價至七百五十元。店員說，不止市民搶購，連藥房亦積極入貨，更以天價一千元出售，即每盒N95口罩賺取十倍暴利。據了解，工業用N95口罩主要防沙塵，也有一定防毒功能，但抗疫能力多大，須細看說明。



旺角排隊客：幫內地醫院朋友入貨



記者見到有市民專程開車來入貨，面對炒價稱︰「條命貴定口罩貴？」另一名女士說購買N95非自用：「只係搭單幫人買！」她並透露，是替內地醫院朋友入貨，用於防疫。



工業用N95口罩價格飆升，從事建築業人士直接受累。建築工人蘇先生對記者說，因地盤未能提供足夠的口罩，慨歎被迫捱貴貨；行家江先生卻指，一般工業用N95每盒只售百多元，見到炒到癲，唯有放棄，失望而回。記者在外國大型購物網所見，最平的N95口罩約十元一個。



消委會促請商戶應竭盡其社會責任，同心協力對抗疫症，不要抬價和囤積居奇。相關新聞刊P2至P6版