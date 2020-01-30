醫療用缺貨 五金舖標價750元盒 全城搶口罩 工業用N95也喪炒

內地各省市死於新型肺炎人數破一百大關，港人聞之色變，昨天外出搶購口罩，不惜花數小時排隊輪購。一間專賣泰國貨的雜貨店前晚預告，昨午有新口罩供應，旗下分店吸引幾百人在店外打蛇餅。荃灣分店外，有市民怒言排隊逾三小時：「唔好理佢幾多錢，有口罩賣就得！」
另外，教協所在的旺角好望角大廈外圍，昨早有近百人排隊等上樓買口罩，職員及後通知排隊人士，口罩以及酒精消毒液全部沽清。
買家：條命貴定口罩貴？
市面外科口罩缺貨，有市民轉購工業用的N95口罩。記者昨午到新填地街了解，多人聚集在一間五金舖外，購買由韓國製的N95工業用口罩，每盒三十裝售七百五十元；3M防護眼罩每個售三十元。店員透露，每盒原價一百多元，近日因應市場供求，加價至七百五十元。店員說，不止市民搶購，連藥房亦積極入貨，更以天價一千元出售，即每盒N95口罩賺取十倍暴利。據了解，工業用N95口罩主要防沙塵，也有一定防毒功能，但抗疫能力多大，須細看說明。
旺角排隊客：幫內地醫院朋友入貨
記者見到有市民專程開車來入貨，面對炒價稱︰「條命貴定口罩貴？」另一名女士說購買N95非自用：「只係搭單幫人買！」她並透露，是替內地醫院朋友入貨，用於防疫。
工業用N95口罩價格飆升，從事建築業人士直接受累。建築工人蘇先生對記者說，因地盤未能提供足夠的口罩，慨歎被迫捱貴貨；行家江先生卻指，一般工業用N95每盒只售百多元，見到炒到癲，唯有放棄，失望而回。記者在外國大型購物網所見，最平的N95口罩約十元一個。
消委會促請商戶應竭盡其社會責任，同心協力對抗疫症，不要抬價和囤積居奇。相關新聞刊P2至P6版