  • 2020年1月30日 星期四
  • 15º
  • 40%
熱門： 武漢肺炎口罩卓悅屈臣氏消毒

日報新聞 > 港聞

註明醫用方可隔飛沫

2020-01-30 列印
　　口罩不可亂戴。資料顯示，合乎香港使用規格的外科口罩，跟從美國材料和試驗協會（ASTM）的標準，經各種過濾效率測試，主要包括細菌過濾率（BFE）、顆粒過濾率（PFE）及病毒過濾率（VFE），分為防護強度一至三等級，第三等級為最高防護力。

　　N95口罩是指能夠阻隔空氣中百分之九十五的粒子，主要分為醫療用及工業用，前者可阻隔飛沫，後者用作阻隔塵埃。佩戴N95口罩時，較外科口罩侷促，長時間佩戴，或容易引起頭痛。

　　另外，有網民揭發有店舖疑出售假口罩，即不符合標準的劣質口罩，甚至是二手貨，意圖欺詐顧客，賺取黑心利潤。有網友製作專頁，列出疑炒賣口罩的藥房名單，供消費者參考。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd