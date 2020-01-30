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工聯會促港府派口罩

2020-01-30 列印
　　市面口罩供不應求，無罩市民心慌慌，目前只有醫管局存備充足口罩，供前線醫護人員抗疫之用。身兼立法會議員的工聯會副理事長麥美娟引述特首林鄭月娥說，政府正在全球搜購口罩，搜購程序將彈性處理，又稱若確保供應充足，會考慮向市民派發口罩。醫管局昨天稱，口罩存量充裕，足夠使用三個月，並指局方提供的外科口罩，具有過濾細菌及微粒的能力，亦可以防止飛沬傳播。

港九藥房總商會：現靠泰國貨

　　商經局局長邱騰華昨天向本地商會、零售商及內地生產商等了解口罩的供應情況。港九藥房總商會副會長劉愛國說，內地及台灣的貨源暫停供港，現時只能依靠泰國來貨，他預料最快到年初十才有內地貨供應。
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