  • 2020年1月30日 星期四
  • 15º
  • 40%
熱門： 武漢肺炎口罩卓悅屈臣氏消毒

日報新聞 > 港聞

【兒童外出去廁所】 緊記7大防護措施

2020-01-30 列印
【兒童外出去廁所】 緊記7大防護措施
Previous Next

　　武漢肺炎逐漸爆發 , 家長若逼於無奈要帶小朋友使用街外廁所,中醫爸B提醒需緊記以下7大防護措施。詳情http://bit.ly/37E00gL
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd