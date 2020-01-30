新增確診武漢夫妻 來港六日住五星酒店

本港昨天初步確診多兩宗新型冠狀病毒肺炎個案，兩名患者是一對來自武漢的年老夫婦，報稱來港探親。衞生署衞生防護中心昨晚公佈，兩人本月二十二日從武漢乘坐國泰港龍KA853航班抵港，即日入住西九Ｗ酒店至前日（一月二十八日），並到訪西九麗思卡爾頓酒店及中環四季酒店。更多新型肺炎患者被發現曾過境香港，他們其後到達美國、台灣、海口及湛江。



衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，香港昨日新增兩宗初步確診個案，兩人是一對夫婦，丈夫七十二歲，妻子七十三歲，均為武漢居民，本月二十二日從武漢乘坐國泰港龍KA853航班到達香港，前日（二十八日）晚上入住瑪麗醫院時，妻子發燒超過攝氏三十八度，X光片顯示丈夫肺部有花，兩人初步對新型冠狀病毒測試呈陽性反應，現正等候覆檢結果。



另曾訪麗思及四季



衞生防護中心昨晚公佈，二人前日曾到訪西九麗思卡爾頓酒店及中環四季酒店，並從中環四季酒店乘救護車到瑪麗醫院。五名酒店職員被列作密切接觸者，將被送往麥理浩夫人度假村接受隔離監測。其他接觸者中，一人出現病徵正在瑪麗醫院接受隔離治療，其餘則會進行醫學監察。



湛江病人居於將軍澳



此外，防護中心接獲多宗新型肺炎確診病人過境香港的通報，當中包括美國、台灣、海口及湛江。其中一名報稱居於香港的確診男患者曾到武漢，上周四發病，一月二十六日前往湛江，並於當地求醫，曾入住將軍澳廣場二座，期間可能有傳染性。將軍澳廣場客戶服務中心回應指，會盡快在二座及所有出入通道消毒。



一名海口的確診女患者於周一由香港乘坐國泰港龍航空KA694航班前往海南海口，在海口機場入境時被發現發燒，其後轉送當地醫院接受治療。而與該名女患者的一名密切接觸者將送往麥理浩夫人度假村接受檢疫。 香港相較二十八日新增五十六宗呈報個案，累積個案增至五百八十五宗，其中八十九人留院。八名確診患者仍在瑪嘉烈醫院留醫，當中七人情況穩定，一人嚴重。



有十二宗呈報個案涉及醫護人員，當中十人出院，兩人在屯門醫院留院，情況穩定。



兩港人廣東確診



另外，廣東河源及茂名昨日首次出現確診個案，確診者包括兩名香港人，他們曾前往武漢。