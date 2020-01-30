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全球趕研製疫苗 袁國勇：需時以年計

2020-01-30 列印
全球趕研製疫苗 袁國勇：需時以年計
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　　全球醫學界與時間競賽，埋首研發疫苖，治療武漢肺炎。香港大學醫學院微生物學講座教授袁國勇昨天表示，港大已研發出新型冠狀病毒疫苗種子，接下來需在動物身上作攻毒試驗，料需時半年至一年，再找藥廠投產，同時要獲監管機構批准才能展開臨牀試驗。袁國勇強調，研發疫苗是需要以年時間計算，自己本身不太希望過早對外披露，只是太多傳媒查詢內地研發疫苗的進度，他才對外講解。

　　此外，澳洲墨爾本彼得．多爾蒂感染和免疫研究所，上周五成功從一名患者身上複製新型冠狀病毒，為中國境外首例，將透過世界衞生組織與各地實驗室分享。副所長卡頓表示，可針對實驗室培養出的病毒測試任何潛在的疫苗，檢驗疫苗是否有效，甚至在感染者出現症狀之前就可檢測識別。

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