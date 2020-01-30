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美息料不變 杜指續升

2020-01-30 列印
　　美國聯儲局當地時間周三結束一連兩日議息，議息結果公佈前，美國股市向好，杜指中段報二八八六三點，升一百四十點；納指則報九二九一點，升二十二點。滙控美國預託證券價格見五十七點一九港元，跌零點三六港元；騰訊則見三百八十三點二七港元，升零點○七港元。紐約期金中段報每盎司一千五百六十九點九美元，升零點一美元；紐約期油則報每桶五十三點四四美元，跌零點○四美元。
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