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防肺炎小冊子免費派發

2020-01-30 列印
防肺炎小冊子免費派發
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　　新型冠狀病毒肺炎持續擴散，由廣東省疾病預防控制中心、萬里機構編輯委員會編寫的《新型冠狀病毒感染肺炎防護讀本》（見圖）昨午開始在全港逾四百處免費派發。

　　書中採用問答形式，分為常識篇、症狀篇、預防篇和謬誤篇四個部份，以簡明的答問，引領市民正確認識此次疫情的發生發展，新型冠狀病毒感染肺炎的臨牀表現、容易感染的人群、傳播途徑以及規範的防護措施等。

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