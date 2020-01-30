鄭志剛多線孵化新綠軍 辦展覽推可持續發展

氣候反常，引發難以想像的生態災難，早有冰川融化，再引起澳洲大火。倡議各國應對氣候逆轉的瑞典少女通貝里勇奪美國《時代》雜誌風雲人物，掀起全球對可持續發展的關注。新世界發展執行副主席兼總經理鄭志剛（Adrian）緊貼環保意識，創立非牟利機構Culture For Tomorrow，除了早前主辦「可持續發展論壇二○二○」外，現正於去年落成的北角商廈，舉辦兩個以氣候變化為主題的實體展覽，致力融會新生代的創意，重塑生活文化，共創更美好的未來。



Adrian表示，愈來愈多地方出現極端天氣，全球氣候危機已經響起警號，全球經濟論壇更把環境問題放在重中之中，坦言自己這一代人，需要與下一代攜手，由改變思維出發，與不同界別的環保變革者共同行動。



除了舉辦「可持續發展論壇」，廣邀國際和本地專家，以及與十歲環保小鬥士劉衍一（Lance）一起探討氣候危機問題外，Adrian亦透過不同其他形式推動可持續發展，循多方面孕育香港新「綠」軍，冀為世界帶來實質影響。由其成立的K11 Art Foundation踏入成立第十年，二○二○年首展正在K11 ATELIER King's Road的多用途藝術展覽空間HAAC，舉辦兩個以氣候變化、環保及循環再造為主題的展覽，其中「The New York Times: Carbon's Casualties」展出普立茲獎得主《紐約時報》攝影師Josh Haner多幅氣候攝影作品，透過美國黃石國家公園、中國騰格里沙漠等地影像，反映全球暖化、水平面上升、荒漠化等帶來的氣候問題。



創新思維推動環保



另一展覽「另闢物徑：重塑可再生世界」則展出十二位設計先鋒的作品，當中包括探討潮州陶瓷業的主題展覽《失體》，利用廢棄陶瓷堆疊成展台、裝置及拼裝家具，讓觀眾反思商業價值與生態環境的關係；及利用360度全景影片，重現日本福島禁區的「Don’t Follow The Wind」項目等。兩個展覽直至二月十六日，詳情可瀏覽：http://www.k11artfoundation.org/en/disruptive-matter-and-carbons-casualties/。



商業方面，為了落實具體的環保行動，Adrian亦成立了一個可持續發展初創平台「Impact Kommons」，為全港首個根據聯合國可持續發展目標為藍本的跨界別平台，提供資金，並培育環保、健康、教育及綠色生活相關的初創企業。



新世界近年積極推動創造共享價值（Creating Shared Value）的企業理念，並把全方位推動可持續發展視為核心方向。Adrian說，企業在發展業務賺錢的同時，亦需顧及環境保護及社會利益。集團亦會在建築、物業管理、融資等方面全方位推動環保，包括興建綠色建築、使用更多再生能源、減廢並推動回收等。



