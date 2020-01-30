申請 《親子王》 會籍 食買玩優惠無間

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醫療用缺貨 五金舖標價750元盒 全城搶口罩 工業用N95也喪炒
武漢肺炎病魔入侵，傳染力比沙士強勁，全城人心惶惶。農曆新年假期昨天結束，市民四出搜購個人防護用品，多區湧現購口罩的人龍，不少人買不到外科口罩，轉買工業用N95口罩，有人稱︰「條命貴定口罩貴？」本報記者...
2020-01-30
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懶理威嚇 美方表示失望 英允華為參與5G建設
英國首相約翰遜（Boris Johnson）周二表示，允許內地電訊設備商華為有限度參與在英國的5G網絡建設。華為對此表示歡迎，認為有助英國保持競爭力。不過早前一直要求盟友不要使用華為的美國，對此決定表示失望。 據外媒報道，約翰遜周二主持國家安全委員會會議表示，容許華為有限度參與當地5G網絡建設，對不敏感的部份參與上限為三成五，同時希望能讓其他供應商參與，避免過度依賴。英國當局相信，有關措施能減輕供應鏈的潛在風險，並應對各種威脅，政府將尋求盡快立法落實措施。文化大臣莫麗琪（Nicky Morgan）表示，有關決定解決了英國現在面臨的挑戰。 華為副總裁張建崗（VictorZh...
2020-01-30
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美與以國制定和平方案 巴人震怒：一千個拒絕
美國總統特朗普周二公佈早前與以色列單方面訂定中東和平方案，自行將未來巴勒斯坦的首都定在東耶路撒冷，惹起巴勒斯坦人大表憤怒。領袖阿巴斯表明「一千個拒絕」；大批巴人上街抗議，與以色列保安部隊爆發衝突，有十三名巴人受傷。 方案將以巴雙方一直有爭議的約旦河谷及其西岸地區都劃給以色列，美國承認以色列擁有那些地區的主權；而巴勒斯坦只被容許以東耶路撒冷作為未來首都；不過，方案沒有詳細說明巴人如何建國，同時又寫明，耶路撒冷仍然是以色列「不可分割的首都」。特朗普對巴人建國的回應：「當條件成熟、包括堅決拒絕恐怖主義後，我們便致力推動建立未來的巴勒斯坦國。」 伊朗批評特朗普公佈的方案是「世紀背叛...
2020-01-30
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二手市場頻錄減價成交
據《星島地產網》報道，二手再錄減價成交個案，美聯高級區域營業董事吳志輝表示，荔枝角美孚新邨百老滙街124號中層D室，面積674方呎，採兩房間隔，獲區內用家承接，原先叫價938萬，議價後以912萬易手，...
2020-01-30
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鮑威爾：新冠狀病毒疫情為不明朗因素 儲局息率不變 美股升150點
鑑於武漢肺炎似有全球擴散跡象，投資市場更關注美國聯儲局如何判斷是次疫情的影響。聯儲局一如預期維持息率不變，息率仍為1.5厘至1.75厘。美股上升，杜指早段反彈170點，報28893點，納指亦升49點，...
2020-01-30
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巴塞掃雷 難炒忌讓
巴塞隆拿有前鋒蘇亞雷斯長期養傷、美斯近況欠佳，士哥重責落在基沙文一人身上。幸好，這位法國國腳今季各戰線都有進帳，今晚西班牙盃十六強勢挺身而出，領軍主場擊敗西甲護級弱旅雷加利斯，但以近期火力要讓兩球隨時贏波輸盤，寧博讓球主客和受讓兩球「客勝」。（香港時間周五凌晨2:00開賽） 蘇亞雷斯膝部受傷休戰四個月，甚至提早收咧，雖然另一射手美斯可擔任假中鋒，不過年屆三十二歲的他，踢起來甚吃力。幸好，鋒線三叉戟還有基沙文可肩負士哥重責，此子今季新加盟各賽事已入十一球，更是陣中首位在西甲、歐聯、西班牙盃和西班牙超級盃都有進帳的球員。 基沙文「寡刀」缺支援 該隊名宿雷沙治信心十足道︰...
2020-01-30
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供不應求 Freed小改變新
本田早前在港開售2020年新改良版Freed，主要是內外更新修飾，定價不到二十四萬元，想不到首批即時被搶購一空，反應出奇地熱烈，證明這類入門級1.5公升七座位小車需求依然很大。 文：彭志揚圖：Wil...
2020-01-30
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燒巨香祈求港人健康 李丞責籲注意醫護安危
早在去年12月中，著名堪輿學家李丞責博士已預測今年香港會爆發大規模的疾病，果不其然，本港於上周三錄得首宗武漢肺炎確診病例！見新界鄉議局主席劉業強為港求得第92中籤後，李博士即於大年初二連跑5間廟，帶領...
2020-01-30
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社論——開倉派口罩 紓民之苦
新型肺炎病魔在全球各地張牙舞爪，醫學界埋首研發疫苖，惟需時以年計。在暫時無特效藥可治之下，世人對新型肺炎病毒束手無策，唯有防止傳染，口罩和酒精搓手液需求突然大增，本港昨天多區爆發搶罩潮。政府為了穩定民心，必須從速制訂策略，加快向外國搜羅口罩供應，當儲備量足以應付醫療等緊急用途，就應考慮開庫派罩，幫基層市民一把，築起抗疫長城。 市面口罩供不應求，多區藥房都缺貨，不少無良店舖則趁勢抬價牟利。市民為求自保，多貴也忍痛入貨。由於市面口罩所餘無幾，有人轉向五金店的N95口罩埋手，短短幾天每盒被炒高六、七倍至逾七百元，甚至癲價一千元。藥房業人士稱，料內地新貨要等到年初十之後才到港；換言...
2020-01-30
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順理成章——幸福笑容 指日反先
因應新型冠狀病毒爆發，馬會為顧及公眾健康而採取的特別安排，實可理解，有馬迷因而不便是無可避免。至於初三賀歲賽的投注額錄比去年跌兩億多元是無可奈何，還望新疫症盡快結束，大家的生活可回復正常，賽馬亦然回復。 回說賀歲賽戰果，「時時精綵」衞冕百周年紀念銀瓶。這場三級賽出現了「達龍駒」及「聖靈之都」雙雙一早互燒的局面，「時時精綵」自然贏得更輕鬆。看來在稍後的級際長途賽，除非有外隊老虎挑戰，否則「時時精綵」仍然是長途霸主。至於經典一哩賽中，呂廄雙雄包辦冠亞，「金鎗六十」雖是增程初跑千六米，但因賽事頭兩段步速偏慢，至後半哩步速才加快，群駒只須用千四米的氣量來鬥爆發力，「金鎗六十」當然佔...
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