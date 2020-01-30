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三煞向葵涌警署掟汽油彈

2020-01-30 列印
　　反修例風波中警署成為暴力示威者掟汽油彈破壞目標之一，曾多次被掟汽油彈的葵涌警署及天水圍警署，昨日先後再遭黑衣蒙面人掟汽油彈縱火。昨晚八時許，三名黑衣蒙面人在葵富路掟多個汽油彈入葵涌警署內，落在近車閘位置地上起火，警員發現趕至時，暴徒已逃去。

　　另外，昨凌晨近五時，四名蒙面黑衣人，在天耀路將數個汽油彈擲入天水圍警署內，有汽油彈落入停車場位置起火，暴徒得手後拔足逃去。警署內有警員發現立刻通報上級，消防員接報趕至時，火勢已自行熄滅，警署外路面遺下燒焦痕迹，事件中無人受傷，毋須疏散。

　　警員事後用膠索帶圍封被燒黑現場路面調查，案件列作縱火處理。兩宗向警署掟汽油彈縱火案，警方仍調查是否同一幫暴徒所為，並調查其動機及追緝他們歸案。

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