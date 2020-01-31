通宵冒寒搶購 市民谷氣 政府：3200萬口罩 短期「止咳」

新型肺炎殺埋身，全城撲口罩自救，大批市民通宵達旦在商店外排隊輪購，求罩心切，爭執四起，有市民對港府大為不滿：「林鄭月娥你搞乜嘢？」政務司司長張建宗稱，經全球搜購後，短期內約有三千二百萬個口罩供應零售市場，強調政府會加強本地產製口罩，不靠入口，叫市民放心。被問到新加坡向市民派發免費口罩，港府會否跟從，他拒絕直接答應，強調全球口罩供應縮減，如能解決供應問題，口罩短缺的困境自然迎刃而解。



口罩供不應求，個人護理用品連鎖店屈臣氏前日宣佈，全線二百三十間分店昨天各提供二十盒口罩，各分店外清晨已有大批市民通宵排隊；連鎖藥妝店卓悅亦預告，在四間分店銷售二千盒日本口罩，消息一出，市民蜂擁而至，分店外均出現長龍。



有女士昨清晨約四時到香港仔一間連鎖店，成功購入一盒口罩，但她怒斥政府無能：「我有身份證買唔到口罩，林鄭月娥你搞乜嘢？」昨午在新蒲崗連鎖店，有市民買不到口罩鼓譟，有人推倒貨品，警察到場調停。



張建宗：已購500萬個



香港巿民連日搶購口罩，據外媒報道，新加坡政府宣佈，下月起免費派發全國一百三十萬個家庭、每戶四個外科口罩。此外，韓國駐港領事館昨日起一連兩日向居港韓僑派發萬五個口罩，每名合資格公民可分別獲五個N95及五個普通口罩。昨早逾百韓僑在遠東金融中心樓下排隊，等候上樓領口罩。



被記者問到港府會否派發口罩予本港市民，政務司司長張建宗沒有直接回應，只稱全球各地疫情惡化，導致供港口罩緊張，而大部份供應商的口罩均在內地製造，只要政府與內地部門加緊溝通，協助疏導貨源供應，就能增加市面供貨量，讓市民買到足夠口罩。



懲教署每日產量將增至八萬



張形容，港府已接觸一百四十個供應商，已購入五百萬個口罩，上周陸續到港。醫管局口罩存貨可維持三個月，政府物流署仍有一個月存貨，兩者近期使用量急升五至六倍，因此政府以風險為本，優先分配予醫院、執法部門、院舍及公共運輸業人員等使用。



他又透露，與內地保持聯繫，促成八百萬個口罩於本周內運抵香港，供應零售市場；另海關正安排二千四百萬個口罩供港零售，預計短期內約有三千二百萬個口罩供應予市民。



至於本地製口罩的產量，張指懲教署將加強製造過濾口罩，由每日生產五萬個，提高至八萬個，冀提高每月產量一百一十萬至一百八十萬個，亦會積極探討增加生產線。另外，政府聯絡本地公司，增加生產一百六十萬個較高規格口罩，並鼓勵口罩生產商短期內回流設廠。