武肺夫婦三酒店播毒 居港女兒證實也中招

本港前日確診感染新型冠狀病毒肺炎的一對武漢年老夫婦（見圖），被揭發先後到三間酒店，包括西九W酒店、九龍麗思卡爾頓酒店及中環四季酒店。衞生防護中心昨天表示，曾建議W酒店勸喻該對夫婦求醫，中心又指，該對夫婦不太合作，未透露入院前的行蹤。另外，本港今晨新增兩宗確診個案，其中一名患者為該對夫婦的女兒，本港確診增至十二宗。



衞生防護中心今晨公佈，該對三婦的夫婦三十七歲女兒也確診，她居於油麻地御金國峰。有報道指，她任職投行高層。



該患者本周二出現咳嗽，昨日到伊利沙伯醫院求醫並入院接受隔離治療。她現時情況穩定，其呼吸道樣本證實對新型冠狀病毒呈陽性反應。她上周三與父母一同入住香港W酒店至本周二，其後一同到訪麗思卡爾頓酒店及四季酒店。她周二陪父母到瑪麗醫院後返家。初步調查顯示，她潛伏期內沒有到濕街市或海鮮市場，亦沒有接觸野生動物或禽鳥。



衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨天在例行簡報會上表示，武漢年老夫婦病人發燒後，中心有向W酒店提供健康建議，勸喻他們求醫。她強調，不能「無端端」在社區中指某人是疑似個案，就強逼任何人睇醫生和接受隔離，又稱懷疑個案須經由醫生確認符合呈報準則，衞生署才可以進一步跟進。



酒店通報 防護中心無強制求醫



張直言，該對確診夫婦表現不太合作，未有透露入院前在香港的行蹤，中心初步知道他們曾去過餐廳、外出逛街，但大多時間都留在酒店。事件中，四名W酒店職員、一名四季酒店職員及一名專車司機須接受隔離。



W酒店表示，前日下午得悉兩名住客初步確診新型肺炎後，已即時關閉兩人曾入住的房間及樓層作大消毒，而兩人曾到訪的區域亦已消毒。不過，W酒店未肯透露兩名患者曾住的層樓及房間。W酒店稱，已要求所有當值員工佩戴口罩及量體溫，亦會為到過湖北省的旅客檢測體溫。四季酒店亦指出，已增加酒店的消毒次數，所有登記入住的客人及員工必須填寫健康申報表，列出過去十四日的旅遊紀錄及通過體溫測試。



青衣漢確診 曾往順德診所求醫



至於第二宗確診個案，涉及一名七十五歲男子，居於青衣長康邨康美樓。他上周三出現咳嗽及呼吸困難，翌日到瑪嘉烈醫院求診並入院接受治療。其呼吸道樣本昨日證實對新型冠狀病毒呈陽性反應，現時情況穩定，在瑪嘉烈醫院接受隔離治療。有消息指，他一度隱瞞曾往內地。



該患者去年十二月三十日至今年一月七日到訪廣東順德，並於當地一診所求醫。他一月十日至十四日到訪澳門並即日往返。其妻子、女兒及兒子沒出現病徵，將被送往麥理浩夫人度假村隔離監測。