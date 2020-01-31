范鴻齡籲源頭堵截 減中港人流

港府昨日凌晨起關閉高鐵西九龍站及紅磡站等六個口岸。醫院管理局主席范鴻齡在醫管局網頁撰文，指防止社區爆發的最有效措施，在於減少源頭。他呼籲政府應立即推出果斷措施減少中港兩地的人流，以減少感染的機會。他稱，政府較早前推出的減少人流政策，似乎未能平息民間的恐慌，故應考慮更有效的措施，讓市民安心。



港區人大代表、實政圓桌田北辰表示，全面封關是逼在眉睫，指內地雖已停止自由行簽注，但不少人之前都獲批「一年一簽」或「三個月一簽」，已批出的簽注目前仍然有效，他們在新措施下仍可來港。他認為，政府應禁止所有正持有自由行簽注人士入境，又促請行政長官林鄭月娥宣佈進入緊急狀態，令當局有法定權力，強制隔離在港的湖北旅客。



葉劉：只限制內地人有歧視性



但新民黨葉劉淑儀認為，全面封關只會令香港成為孤城，若只是限制內地人入境，亦是不合比例和有歧視性，而假設所有內地人都帶病，亦無科學根據及無必要。



