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美股中段跌183點

2020-01-31 列印
　　美國周二股市下挫，杜指中段報二八五五一點，跌一百八十三點；納指則報九一九九點，跌七十六點。滙控美國預託證券價格見五十六點九七港元，升零點二七港元；騰訊則見三百七十四點三九港元，跌零點六一港元。紐約期金報每盎司一千五百八十八點三美元，升十二點五美元；紐約期油則報每桶五十二點一美元，跌一點二三美元。
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