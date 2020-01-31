西藏失守首確診 病毒或經寵物傳播

新型冠狀病毒肺炎進一步蔓延，西藏昨日確診首宗疑似病例，意味全國省市均有確診病例，截至今晨零時，累積確診達八千一百五十宗，同時全國死亡病例達一百七十一宗。有內地專家表示，新型病毒有可能通過接觸過肺炎患者的寵物傳播，建議對此加強管理。國家衞健委承認，目前一線醫護人員的防護物資供應仍然緊張，相關產能正在恢復。



中央應對新型肺炎疫情工作領導小組組長李克強昨日赴中國疾控中心，考察新型肺炎疫情防控科研情況，並主持召開專家座談會，國家衞健委高級別專家組組長鐘南山亦有出席。



截至今晨零時，全國確診病例八千一百五十宗，死亡病例增至一百七十宗一，當中湖北佔一百六十二宗，全國共一萬二千一百六十七宗疑似病例，一百三十五人治愈。西藏前日發現首宗疑似個案，昨日確診，意味全國省市均有確診病例。浙江及廣東各有四百二十八及三百五十四宗確診病例，僅次於湖北。



中國工程院院士傳染病學家、國家衞健委高級別專家組成員李蘭娟接受採訪時表示，新型病毒能在哺乳類動物間傳播，若然寵物接觸過新型肺炎病人，則需要進行有關監控，因此呼籲寵物飼主要加強對寵物的管理。她又指，肺炎患者康復後會產生一種抗體，一般情況下不會再感染。



前線醫護物資仍短缺



世界衞生組織前日則表示，現時暫並無證據證明，貓、狗等寵物會感染新型冠狀肺炎，但強調無論何時，與寵物接觸後需要洗手，可預防大腸桿菌等細菌。



國家衞健委在例行記者會上承認，目前一線醫護人員的防護物資供應仍然緊張，相關產能正在恢復，進口物資陸續到位，情況已經趨向好轉，形容武漢機場現時二十四小時保持適航狀態，可以正常起降。