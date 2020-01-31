﻿石硤尾驚現蝙蝠屍﻿ ﻿保安圖清理被制止﻿

武漢肺炎陰霾下，港人對病毒傳染提高警覺。有市民昨凌晨途經石硤尾，發現在一花槽中有一隻蝙蝠屍體，屋苑保安員得悉後，似乎忽略蝙蝠屍可能帶有病毒，在毫無防護裝備下企圖清走屍體被阻止。警方調查後相信事件不涉刑事成份，蝙蝠屍體其後由食環署處理。



昨凌晨零時許，二十六歲姓劉男子途經石硤尾邨服務設施大樓對開時，發現一個花槽中有一隻約成人手掌大小的蝙蝠屍體，遂致電政府熱線一八二三，但無人接聽，唯有通知區議員報警求助。



有區議員得悉到場，用紙皮盒蓋着蝙蝠屍體，其間一名僅戴口罩的保安員，企圖以掃帚清理蝙蝠屍體，有熱心市民見他沒有穿防護裝備上前制止。保安其後以告示牌及膠帶將花槽圍封，以免途人接近誤觸感染病毒。警員聞訊到場，經初步調查後，相信事件不涉及刑事成份，將案件列作動物屍體發現處理，蝙蝠屍體及後由食環署處理。



梁廣源：應穿全副裝備處理



香港蟲害控制從業員協會會長梁廣源表示，處理蝙蝠屍體與處理雀屍一樣，因屍體帶有病毒或細菌，千萬不能掉以輕心，應穿全副保護裝備，包括眼罩、口罩及手套，並要利用長鉗清理屍體，再以漂白水消毒，然後將蝙蝠屍放入兩層垃圾袋密封，而發現蝙蝠屍處，亦再噴灑漂白水消毒。



立法會衞生事務委員會副主席陳凱欣指，政府強調要確保醫護人員的保護裝備，惟忽略了前線保安員及清潔工人的保護措施，批評政府將工作外判，但不應將保護工人的責任也外判，她將會向政府跟進有關外判工人的保護裝備。



根據漁護署資料指出，本港出沒的蝙蝠，多為短吻果蝠，在屋苑、公共休憩場所亦可見牠們的蹤影，牠們喜寄身植物之中，如用蒲葵或大絲葵的葉結巢。牠們雖是哺乳動物，但亦能傳播花粉及散播種子。



