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網購口罩疑騙案 警接舉報調查

2020-01-31 列印
■海關在旺角一藥房檢獲一批生產日期有問題口罩。
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　　全港市民在「武漢肺炎」疫情，瘋狂搶購口罩下，竟有人借此行騙。警方facebook網頁昨日指，有市民於網上社交媒體平台付款訂購口罩後未能取貨，懷疑受騙報警。

　　據悉，警方在過去兩星期共接獲五宗市民報案，指在一個網上平台訂購口罩，但款項傳入一個指定銀行戶口後，卻未能收到口罩，同時無法聯絡供應商，懷疑受騙報警。警方正對案件展開調查。

旺角藥房檢問題口罩

　　另外，海關昨日接獲市民舉報，掩至旺角奶路臣街一間藥房巡查，檢獲六萬八千個懷疑附有虛假生產日期的口罩，涉嫌違反商品說明條例，拘捕一名二十七歲男負責人。海關稱，有關口罩每盒五十個，每盒售價為二百八十元。檢獲口罩將安排化驗所進行化驗，以確定其安全效能及追查其來源。

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