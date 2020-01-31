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康泰全線取消二月出發內地團

2020-01-31 列印
　　康泰旅行社昨日決定取消全部二月份出發的內地旅行團。旅遊議會則指，截至前日下午，香港至少有三千三百多個內地旅行團取消，涉及超過十一點六萬名旅客。康泰表示，因應新型肺炎感染個案增加，為保障員工及顧客健康，決定繼續取消二月一日至二月二十九日出發的全線中國旅行團，會陸續通知受影響的顧客，可選擇即時轉團往其他地區、保留團費六個月，或全數退回團費，不收任何手續費。

　　此外，縱橫遊亦取消二月八日至二十九日的內地旅團，約八百名旅客受影響；中旅社也會延長暫停前往內地的旅行團至二月十日。旅遊業議會則指，截至前日下午，至少有三千三百四十個內地旅行團取消，涉及超過十一點六萬名旅客。旅議會形容，該些取消的內地旅行團，都原定一月二十四日至二月底期間出發。

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