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食安中心指糧食供應正常 將盡快補貨

2020-01-31 列印
　　武漢肺炎造成社會人心惶惶，本港近日多間超市食品出現搶購一空。食物環境衞生署食物安全中心派員視察港九新界各零售點後，負責人表示現時食品供應正常，個別店舖因為市民購買較多食糧，出現一些食物如食米、即食麵、冷藏肉類等來不及補貨的情況。食安中心會盡快補充貨架上的食品，讓市民安心。

　　政府並接觸蔬果的批發商和食米供應商聯絡，得悉現時食物的供應正常。至於昨日實施有關縮減口岸服務的措施，只是適用於客運而不適用於貨運，因此食品進口的安排一切如常，不會受到影響。

　　政府會密切留意市面上的食品供應情況，並與食品業界緊密聯繫，確保食品供應暢順充足。

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