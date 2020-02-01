公僕留家工作延長 防社區爆疫 中小學幼園停課至三月

日前確診染新型肺炎的武漢老夫婦的女兒，疑因曾陪同父母而染病，或成為本港首宗人傳人個案。世界衛生組織要求各地政府有力阻斷病毒傳播，港府為減少疾病在社區傳播，特首林鄭月娥昨天聯同多名官員宣佈，全港中小學及幼稚園延至下月二日復課，公務員在家工作亦延至本月九日。林鄭卻堅拒全面「封關」，指阻止某一部份人來港或助長歧視，現實不可行。機場今日起會檢測出境及過境旅客的體溫；羅湖及深圳灣口岸亦將實施健康申報制度。林鄭又稱，正研究定位技術，監測在家隔離的人士。



截至昨晚一時，本港累積十三宗感染新型冠狀病毒確診個案，其中十二宗為輸入或與輸入相關。為減少疾病在社區傳播，林鄭月娥昨天宣佈，全港中小學、幼稚園及特殊學校延至最早下月二日復課，會視乎未來疫情及防疫物資供應決定復課日期，教育局會就停課、復課及公開試，與業界商討，下周將向公眾交代安排。公務員在家工作亦延至本月九日，期間須維持緊急及基本服務，政府會每周檢視安排。



登機前須驗體溫



就有醫護要求政府全面「封關」，林鄭堅決反對，指做法不符合世衛建議，即不建議國際實施旅遊及貿易限制，而阻止某一部份人來港或助長歧視，現實並不可行。她指出，港府日前拒絕湖北省人士入境，是基於當地疫情最嚴重，做法合乎比例。林鄭表示，明白醫護擔心疫情帶來工作量、感染等問題，指大部份確診及需呈報個案為香港居民，政府會盡力保護醫護，盼他們做好天職，互諒互讓。



研電子手環追蹤家居隔離



林鄭指出，由今日起，機場會檢測出境及過境旅客的體溫，若發燒則不能登機；羅湖及深圳灣口岸亦將實施健康申報制度。過去十四日曾前往湖北的人士，入境時須申報，不論有無病徵，都須入住檢疫中心觀察。她又表示，三個檢疫中心只能提供九十個單位，或有需要進行家居隔離，正研究利用電子追蹤手環及定位技術，監測在家隔離的人士，料下周能供應二百套裝置。



曾赴湖北須住檢疫中心



衞生署署長陳漢儀則引述入境處資料稱，截至昨午三時半，已接觸二十八名來自武漢的旅客，當中部份已離開香港，部份過去十四日並無到過湖北省，其中一名曾到過湖北省的旅客亦已離港。