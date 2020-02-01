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1300港人滯湖北 600宗求助

2020-02-01 列印
　　湖北省局部封省逾一周，實施交通管制。政制及內地事務局局長聶德權昨天表示，港府暫時接獲六百宗港人在湖北省的查詢求助，涉及約一千三百名分佈湖北省三十個市鎮的香港居民。他預料，求助數字日後或會增加，指政府駐武漢辦事處與求助港人聯繫後，他們健康情況大致良好。聶又稱，衛生署設有熱線提供協助，政府亦尋求湖北省當局協助，為他們提供藥物等需要。

　　對於會否安排在武漢的港人回港，聶回應指，要全面評估回港安全性，正與相關部委探討可行方法。他指出，世衛不建議撤離行動，亦考慮到在湖北的港人分散不同地方，加上湖北省交通已停駛，要切實安排集合點；第二個考慮是在湖北省港人不少，考慮時要防範交叉感染；第三個考慮是他們需要入住檢疫中心隔離十四天，要有合適檢疫安排。他強調，港府會與武漢辦事處保持緊密聯繫，並繼續與內地部門安排回港的可行辦法。
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