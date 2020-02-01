內地肺炎病例逼近萬宗 世衞列作國際緊急事件

內地新型冠狀病毒肺炎進一步在全球擴散，中國確診案例將逾萬宗，至少二十個國家發現確診病例，其中一些首現人傳人個案。世界衞生組織昨日宣佈，將疫情列為國際公共衞生緊急事件。中國則強調，當局有能力戰勝疫情。



截至昨晚八時，全國確診案例九千八百零九宗，一日內再有四十二人死亡，死亡案例增至二百一十三宗，懷疑病例達一萬五千二百三十八宗；其中疫情嚴重的湖北，新增確證一千二百二十宗，累積確診五千八百零六宗，二百零四人死亡。



包機載湖北人回武漢



世衞總幹事譚德塞表示，有關決定主要基於中國感染人數增加，以及多國出現疫情兩個事實，他們最憂慮病毒可能蔓延到衞生系統較弱的國家，強調並非對中國投下不信任一票，重申世衞高度肯定中方的防控措施，相信中國能夠控制疫情，扭轉目前情況。同時，世衞反對任何針對中國的旅遊及貿易限制。



國家衞健委在例行記者會回應指，中國政府高度重視防控工作，已經採取最嚴格的防控措施，有信心、有能力有效控制，並最終戰勝疫情。同時，中國派出三架包機，前往馬來西亞、泰國等地，將滯留海外的湖北居民接回武漢。



美對華發最高級別旅遊警示



美國將對中國的旅遊警示，提升到最高級別的第四級，呼籲國民不要前往，同時新增一宗新確診，並首次出現的人傳人感染，確診增至六宗；日本確診十四宗，當局提升對中國的旅遊警示，建議國民如無必要，不要前往。新加坡確診十三宗，周日將禁止所有中國旅客入境新加坡；泰國可能出現首宗人傳人個案，確診十九宗。



此外，俄羅斯及英國昨均首次確診兩宗，而英國撤僑的包機昨日離開武漢；南韓昨日撤出首班僑民，確診十一宗。