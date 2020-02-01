  • 2020年2月1日 星期六
  • 15º
  • 75%
熱門： 武漢肺炎口罩鄧晞六合彩九巴

日報新聞 > 港聞

內地肺炎病例逼近萬宗 世衞列作國際緊急事件

2020-02-01 列印
■內地昨安排包機接載海外湖北人往武漢，其中在曼谷機場，乘客登機前要先作健康檢查。美聯社
■內地武漢肺炎確診個案迫近萬宗。
■世衞總幹事譚德塞指他們最憂慮病毒可能蔓延到衞生系統較弱的國家。美聯社
Previous Next

        內地新型冠狀病毒肺炎進一步在全球擴散，中國確診案例將逾萬宗，至少二十個國家發現確診病例，其中一些首現人傳人個案。世界衞生組織昨日宣佈，將疫情列為國際公共衞生緊急事件。中國則強調，當局有能力戰勝疫情。

        截至昨晚八時，全國確診案例九千八百零九宗，一日內再有四十二人死亡，死亡案例增至二百一十三宗，懷疑病例達一萬五千二百三十八宗；其中疫情嚴重的湖北，新增確證一千二百二十宗，累積確診五千八百零六宗，二百零四人死亡。

包機載湖北人回武漢

　　世衞總幹事譚德塞表示，有關決定主要基於中國感染人數增加，以及多國出現疫情兩個事實，他們最憂慮病毒可能蔓延到衞生系統較弱的國家，強調並非對中國投下不信任一票，重申世衞高度肯定中方的防控措施，相信中國能夠控制疫情，扭轉目前情況。同時，世衞反對任何針對中國的旅遊及貿易限制。

　　國家衞健委在例行記者會回應指，中國政府高度重視防控工作，已經採取最嚴格的防控措施，有信心、有能力有效控制，並最終戰勝疫情。同時，中國派出三架包機，前往馬來西亞、泰國等地，將滯留海外的湖北居民接回武漢。

美對華發最高級別旅遊警示

　　美國將對中國的旅遊警示，提升到最高級別的第四級，呼籲國民不要前往，同時新增一宗新確診，並首次出現的人傳人感染，確診增至六宗；日本確診十四宗，當局提升對中國的旅遊警示，建議國民如無必要，不要前往。新加坡確診十三宗，周日將禁止所有中國旅客入境新加坡；泰國可能出現首宗人傳人個案，確診十九宗。

　　此外，俄羅斯及英國昨均首次確診兩宗，而英國撤僑的包機昨日離開武漢；南韓昨日撤出首班僑民，確診十一宗。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd